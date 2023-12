Quando uscirà in streaming Wonka? Tutto quello che dovete sapere

Quando uscirà in streaming Wonka? Grazie agli ottimi incassi di Wonka al box office gli esercenti di tutto il mondo sperano il più tardi possibile, ma vediamo cosa sappiamo sulla distribuzione pensata da Warner Bros per il nuovo film con Timothée Chalamet.

Wonka è arrivato per la prima volta nelle sale il 15 dicembre, ma sebbene al momento il film non abbia una data di uscita digitale o in streaming ufficiale, come al solito possiamo andare a guardare le tempistiche dei più recenti titoli targati Warner Bros per farsi un'idea più o meno precisa della timeline che seguirà la programmazione del film diretto da Paul King.

Prendendo come massimo esempio Barbie, non solo il film di maggior successo del 2023 ma anche quello di maggior successo nell'intera storia di Warner Bros, vediamo che a fronte di un'uscita risalente al 21 luglio 2023 il film con Margot Robbie ha debuttato sul mercato vod tra noleggio e acquisto in digitale neanche due mesi dopo, il 12 settembre 2023 (53 giorni dopo l'uscita in sala) e ha esordito in streaming il 15 dicembre 2023 (147 giorni dopo l'uscita al cinema). Ovviamente, per quanto Wonka stia andando bene al box office, non potrà mai sperare di replicare i numeri di Barbie, il che vuol dire che i tempi di uscita in digitale e in streaming potrebbero accelerare.

La prospettiva è che Wonka possa uscire in digitale tra febbraio e marzo, per poi debuttare in streaming probabilmente in primavera 2024 inoltrata. Vi terremo aggiornati, nel frattempo scoprite queste 5 curiosità che forse non conoscete su Wonka.