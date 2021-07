Quando uscirà Spider-Man: No Way Home? Facciamo il punto della situazione

Con Spider-Man: No Way Home la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe entrerà definitivamente nel vivo: il nuovo film con Tom Holland promette di essere un passaggio fondamentale per la crescita del franchise e i fan di tutto il mondo non vedono l'ora di scoprire cos'abbiano in mente Kevin Feige e soci.

Mentre i fan si chiedono quando potremo finalmente vedere un trailer di Spider-Man: No Way Home, dunque, ci sembra giusto fare un rapido recap della situazione, a partire dalla data d'uscita del film: il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe arriverà nelle sale italiane il 17 dicembre 2021, ponendo fine a un'attesa inevitabilmente prolungatasi a causa della pandemia.

Riguardo ciò che vedremo nel film, invece, Marvel sta come al solito tenendo ogni dettaglio sotto chiave: certo è che rivedremo dei villain amatissimi come l'Electro di Jamie Foxx e il Doc Ock di Alfred Molina, mentre non è ancora chiaro se sarà della partita anche l'indimenticabile Goblin di Willem Dafoe.

La domanda più grossa riguarda ovviamente Andrew Garfield, Tobey Maguire, Emma Stone e Kirsten Dunst: la presenza dei quattro attori sembrava cosa praticamente certa stando alle indiscrezioni, ma nessuna delle parti in gioco ha ancora confermato la cosa. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo il prossimo dicembre! Nell'attesa, ecco una nuova fan-art che immagina il ritorno del Goblin di Dafoe.