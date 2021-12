Quando uscirà Spider-Man 4? Tom Holland: 'Vorrei una pausa per metter su famiglia'

Come sappiamo, sebbene non ci sia ancora l'ufficialità da parte di Sony, è altamente probabile che la storia di Spider-Man: No Way Home possa proseguire in una nuova trilogia con Tom Holland: ma quando uscirà Spider-Man 4?

In una recente intervista con People, l'attore si è lasciato stuzzicare dall'idea di prendersi una pausa da Hollywood per concentrarsi sulla propria vita personale e addirittura 'mettere su famiglia', un'idea che sta evidentemente prendendo in considerazione insieme alla partner Zendaya. A tal proposito, Tom Holland ha dichiarato: "Ho passato gli ultimi sei anni della mia vita a concentrarmi esclusivamente sulla mia carriera. Ora voglio prendermi una pausa e concentrarmi sulla creazione di una famiglia e capire cosa voglio fare al di fuori di questo mondo. Amo molto i bambini. Non vedo l'ora di diventare papà - posso aspettare e lo farò, ma non vedo l'ora! Se sono ad un matrimonio o ad una festa, sono sempre al tavolo dei bambini per stare insieme a loro! Mio padre è stato un grande modello per me. Penso di aver ereditato questa passione da lui. In un'altra vita penso che sarei un ottimo insegnante di scuola elementare o qualcosa del genere."

Al momento non è dato sapere quando uscirà Spider-Man 4 né come Sony e Marvel Studios procederanno con la nuova trilogia di Spiderman ambientata nel MCU, ma è stato recentemente confermato che il supereroe di Tom Holland comparirà nel prossimo crossover Marvel Cinematic Universe, che vedrà Peter Parker interagire con altri supereroi della saga di Kevin Feige.

Si tratterà di un Avengers 5 o di qualcosa di nuovo? Staremo a vedere, ma è probabile che la 'pausa' di Tom Holland dovrà aspettare: considerato il successo di No Way Home, Sony certamente non vorrà allentare la presa.