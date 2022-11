Quando uscirà Shang-Chi 2? Simu Liu sui piani MCU: 'Se mi regge la schiena farò 40 film'

Dopo aver anticipato la possibile presenza di Shang Chi in Avengers The Kang Dynasty, che sarà diretto dal regista de La leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton, il protagonista Simu Liu è tornato a parlare dell'attesissimo sequel di Shang-Chi.

Parlando con Brandon Davis di ComicBook all'Holiday Gala di BoxLunch a beneficio di Feeding America, Liu ha affermato: "Purtroppo penso che le uniche cose che so sono quelle che conoscete già tutti: so che ci sarà un sequel e so che è stato reso ufficiale, ma per quanto riguarda la sua uscita penso che si tratti solo di una questione di tempismo. Da parte mia, vi garantisco che amo questo personaggio e che lo interpreterò fino a quando la mia schiena me lo permetterà: se potessi, farei altri quaranta sequel da qui ai prossimi anni."

Dunque, quando uscirà Shang-Chi 2? Un precedente rapporto aveva indicato come papabile la data del 14 febbraio 2025, ma dopo l'ultimo aggiornamento del calendario uscite Marvel Studios abbiamo scoperto che quel giorno è stato assegnato all'uscita di Fantastici Quattro, dunque rimangono cinque slot disponibili tra la fine della Saga del Multiverso (rappresentata, in assenza di nuove informazioni, da Avengers: Secret Wars) e l'inizio della prossima Saga del MCU:

Film Marvel senza titolo (25 luglio 2025)

Film Marvel senza titolo (7 novembre 2025)

Film Marvel senza titolo (13 febbraio 2026)

Avengers: Secret Wars (1 maggio 2026)

Film Marvel senza titolo (24 luglio 2026)

Film Marvel senza titolo (6 novembre 2026)

Considerando che lo stesso Simu Liu ha apparentemente confermato la presenza di Shang-Chi in Avengers: The Kang Dynasty, che uscirà il 2 maggio 2025, non è da escludere che il prossimo film stand-alone dedicato al campione di arti marziali si farà attendere fino alla conclusione della Saga del Multiverso, ma ovviamente i piani della Marvel sono spesso flessibili dunque i fan non possono far altro che attendere nuovi aggiornamenti!

Rimanete sintonizzati.