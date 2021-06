Quando uscirà Red Notice? The Rock ha appena fornito un indizio sul film Netflix

Qualche tempo fa Red Notice si è mostrato brevemente nel trailer Netflix dei film originali in uscita sulla piattaforma entro la fine del 2021, ma non si sa ancora nulla circa una data d'uscita precisa.

A metterci una pezza ci ha provato The Rock, che nel post che trovate in calce all'articolo ha dichiarato: "Red Notice è il più grande investimento che Netflix ha fatto finora per un film - e il nostro duro lavoro incessante è quello di soddisfare le aspettative di tale investimento per i nostri partner di Netflix e fornire un film fantastico per il pubblico di tutto il mondo", ha scritto Johnson, anticipando anche un "grande annuncio della data di uscita in arrivo molto presto".

A questo punto è lecito aspettarsi che la data di uscita sarà svelata col primo trailer ufficiale, che dando credito alle dichiarazioni della star arriverà nelle prossime settimane. Prima del covid il film, originariamente previsto per il 2020, era stato pensato per un'uscita autunnale intorno al Giorno del Ringraziamento statunitense, e chissà che Netflix non abbia deciso di rispettare quei piani anche se con un anno di ritardo.

Red Notice vedrà Dwayne 'The Rock' Johnson, che è anche produttore, insieme a Gal Gadot, Ryan Reynolds, Ritu Arya e Chris Diamantopoulos in una storia che seguirà l'agente dell'Interpol Rusty, il più grande detective del mondo, fare coppia con la più famosa ladra d'arte in circolazione (Gal Gadot) e il miglior truffatore sulla piazza (Reynolds). Il film è stato pubblicizzato come il blockbuster dal budget più alto mai realizzato da Netflix - avrebbe superato i $160 milioni di The Irishman di Martin Scorsese e i $150 milioni di 6 Underground di Michael Bay - ma a quanto pare sarà presto superato da The Gray Man dei fratelli Russo, le cui riprese sono attualmente in corso con un cast che include Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas.

