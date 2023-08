Quando uscirà Rebel Moon 2? Ecco la data del secondo capitolo!

Rebel Moon è il progetto più grande di Zack Snyder: l'universo galattico del regista approderà su Netflix il prossimo dicembre, ma si tratterà soltanto del primo capitolo: quanto dovranno attendere i fan per il sequel dell'epopea di Snyder?

Il trailer di Rebel Moon Parte 1: A Child of Fire pubblicato da Netflix annuncia la data di uscita della seconda parte, intitolata Rebel Moon Parte 2: The Scargiver che approderà sulla popolare piattaforma di streaming il 19 aprile 2024. Dunque passerà davvero poco tempo tra i due film, per la gioia dei fan! La divisione in "capitoli" è stata confermata proprio da Netflix, dopo i rumor sulla lunghissima durata dell'opera fantascientifica di Zack Snyder.

Il trailer di Rebel Moon anticipa una nuova galassia dove una colonia viene minacciata dall'esercito del tirannico Balisarius. Il tempo a disposizione è pochissimo e i coloni decidono di inviare una giovane donna dal passato misterioso (Sofia Boutella) alla ricerca di nuovi guerrieri da assoldare nell'esercito per sconfiggere il nemico. Il progetto spaziale di Snyder, nato inizialmente nell'universo di Star Wars, vede la luce a due anni di distanza da Army of the Dead. Dopo aver allontanato il franchise di George Lucas, Snyder ha costruito una galassia indipendente che vanterà il caratteristico tratto visionario del regista.