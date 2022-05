Quando uscirà online il primo trailer di Avatar: La via dell'acqua? Ve lo sveliamo

Il primo trailer ufficiale di Avatar La via dell acqua arriva oggi in Italia come esclusiva delle sale cinematografiche, nelle quali sarà proiettato prima delle copie del nuovo film Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Ma quando sarà online il trailer di Avatar: La via dell'acqua? Ebbene, al momento non esiste una data di lancio precisa per i canali web, ma durante il CinemaCon la Disney ha dichiarato che il filmato sarà un'esclusiva delle sale cinematografiche per una sola settimana, dunque è altamente probabile che sarà pubblicato online ad un certo punto della seconda settimana di maggio.

Tenete presente che, mentre Doctor Strange nel Multiverso della Follia in Italia arriva oggi 4 maggio con un po' di anticipo rispetto al mercato nord-americano, il film Marvel negli USA sarà distribuito a partire dal 6 maggio, ovvero questo venerdì. Partendo da questo presupposto, è possibile che il trailer di Avatar: La via dell'acqua possa comparire online da venerdì 13 maggio. Per il momento dunque se siete impazienti di tornare su Pandora la cosa migliore da fare è correre al cinema per godervi il nuovo film di Sam Raimi: l'antipasto, preparato da chef Cameron, sarà una vera esperienza!

Naturalmente vi invitiamo a rimanere sintonizzati, dato che vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in tal senso. Per altre letture, ecco che cosa sappiamo sulla possibile durata di Avatar La via dell acqua.