Quando uscirà online in streaming Blue Beetle? Ecco cosa sappiamo

Gli incassi di Blue Beetle non procedono bene, al punto che potremmo definire il nuovo film DC come un flop. È scontato che il debutto online in streaming sarà anticipato, ma, nello specifico, quando avverrà tale passaggio?

Inizialmente la data coincideva col 19 settembre 2023, finché lo studio non l'ha posticipata. Tramite l'account ufficiale Twitter/X, però, Blue Beetle dichiara che il "ritardo" è soltanto minimo: la pellicola sarà disponibile sulle piattaforme digitali a distanza di una sola settimana, il 26 settembre. Ne deriva una disponibilità a 21 giorni dal debutto in sala, mentre per The Flash lo scarto fu di 32 giorni.

Ma Blue Beetle è davvero tanto scadente? Diretto da Ángel Manuel Soto, il nuovo capitolo DC si basa sull'omonimo personaggio dei fumetti e risulta il quattordicesimo capitolo del DCEU. La storia raggiona del neo-laureato Jaime Reyes, il quale, tornato nella sua città natale, viene legato a uno Scarabeo magico fino a trasformarsi in un supereroe. Nel cast figurano l'interprete protagonista Xolo Maridueña, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo e Bruna Marquezine.

Il film ha aperto negli Stati Uniti con 10 milioni di dollari, mentre in data odierna – 23 settembre – si attesa a 121 milioni di dollari in tutto il mondo (di cui 68 nel Nordamerica). La critica risulta più positiva: su Rotten Tomatoes, l'indice di gradimento è del 78%, mentre Metacritic gli ha conferito un punteggio di 6,4 su 10.

Forse il prodotto non merita risultati così mediocri, tuttavia dare la colpa all'uragano Hilary per il flop di Blue Beetle è alquanto approssimativo. Non ci resta che scoprire se la versione digitale riuscirà a rivalutare il progetto dopo le proiezioni in sala.