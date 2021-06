Quando uscirà il nuovo trailer di The Suicide Squad? Ecco cosa ne pensa James Gunn

The Suicide Squad, uno dei film più attesi dell'anno, per Warner Bros. ha una data d'uscita fissata al 6 agosto prossimo: ma quando uscirà il tanto atteso trailer finale?

E' la domanda che un utente di Twitter ha posto al regista e sceneggiatore James Gunn, provando a ipotizzare che il nuovo filmato promozionale per l'attesissimo cinecomic DC Films potrebbe debuttare il mese prossimo, a luglio, ovvero con un mese in anticipo rispetto all'uscita del film nelle sale (e su HBO Max negli Stati Uniti): come potete vedere nel post in calce all'articolo, James Gunn ha stuzzicato i suoi follower mettendo in dubbio l'ipotesi del suo interlocutore, rispondendo: "Il prossimo mese? Hmmm". La risposta di James Gunn sembra voler anticipare che il trailer finale di The Suicide Squad potrebbe arrivare entro la fine di giugno, dato che il regista parrebbe non condividere l'opinione del suo follower: se così sarà chiaramente saremo in prima linea per intercettare ogni tipo di materiale promozionale, dunque rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.

Ricordiamo che al momento James Gunn è impegnato con le riprese di Peacemaker, la serie tv spin-off di The Suicide Squad incentrata esclusivamente sul personaggio interpretato da John Cena che debutterà sul grande schermo proprio col sequel/remake di Suicide Squad. Per altri approfondimenti, guardate le nuove immagini di The Suicide Squad. Inoltre, scoprite se in The Suicide Squad ci sarà una scena post-credit.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!