Quando uscirà in Italia Guardiani della Galassia Speciale Natalizio? Ecco poster e trailer

Dopo il successo di critica e pubblico ottenuto da Licantropus di Michael Giacchino, il primo Speciale dei Marvel Studios dedicato a Halloween, Disney+ Italia ha diffuso il trailer in italiano e il poster di Guardiani della Galassia Holiday Special, nuovo speciale dedicato alle festività natalizie.

La piattaforma ci ha confermato ufficialmente che Guardiani della Galassia Speciale Natalizio in Italia debutterà il 25 novembre prossimo, in esclusiva sulla piattaforma streaming on demand e in contemporanea con l'uscita nord-americana. Potete gustarvi il trailer doppiato e la locandina all'interno dell'articolo.

Ambientato dopo gli eventi di Thor: Love & Thunder, Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special vede i Guardiani della Galassia intraprendere una missione davvero speciale: rendere il Natale indimenticabile per Peter Quill, ancora emotivamente distrutto per l'abbandono di Gamora. Per risollevargli il morale, dunque, il team si dirige sulla Terra alla ricerca del regalo perfetto...Kevin Bacon!

Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special vede protagonisti Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel e Bradley Cooper – che tornano a prestare le proprie voci nella versione originale rispettivamente a Groot e a Rocket – Sean Gunn, il gruppo The Old 97's, oltre a Michael Rooker e Kevin Bacon nel ruolo di sé stesso. James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, progetto che rappresenta sia il grande ritorno dell'autore in casa Marvel dopo il famoso licenziamento di qualche anno fa, sia un epilogo alla Fase 4 del MCU e al tempo stesso un prologo a Guardiani della Galassia 3, che uscirà nei cinema a maggio 2023.

Nel frattempo, leggete il manifesto di James Gunn per i DC Studios: Speciale Natalizio, infatti, sarà il primo titolo Marvel firmato James Gunn ad essere pubblicato dopo la nomina del regista come leader del DC Universe.