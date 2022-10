Quando uscirà il nuovo film con Tom Hanks in Italia? La data di Non così vicino

Dopo il primo trailer ufficiale di A man called Otto - che nel nostro paese arriverà col titolo adattato Non così vicino, Sony Pictures e Warner Bros Italia hanno diffuso le prime informazioni sul prossimo film con protagonista Tom Hanks.

Il film, che arriverà dal 16 febbraio solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, è tratto dal comico e commovente bestseller “L'uomo che metteva in ordine il mondo”: racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, creerà un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

Non così vicino è diretto da Marc Foster (Neverland - Un sogno per la vita) e oltre al premio Oscar Tom Hanks include nel cast anche Mariana Treviño (Club the Cuervos), Rachel Keller (Fargo) e Manuel Garcia-Rulfo (I magnifici 7). La sceneggiatura è scritta dal candidato all'Oscar David Magee (Migliore sceneggiatura non originale, Vita di Pi, 2012; Migliore sceneggiatura non originale, Neverland - Un sogno per la vita, 2004), basata sul romanzo di Fredrik Backman, già portato al cinema dalla svedese scritta e diretta da Hannes Holm.

L'appuntamento coi cinema italiani, lo ripetiamo, è fissato per il 16 febbraio 2023.