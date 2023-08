Quando uscirà il film su Cleopatra con Gal Gadot? Ecco cosa sappiamo

L' intento di omaggiare Cleopatra da parte di Gal Gadot c'è, ma a non esserci è il progetto. A che punto siamo con il tanto atteso film su una delle regine più iconiche di sempre?

Innanzitutto, per ora Cleopatra non ha una data d'uscita. Le riprese non sono ancora iniziate e non si capisce ancora se sarà destinato al grande schermo o alle piattaforme streaming.

Insomma, si hanno ben poche informazioni sul film. Quello che possiamo riferirvi è però che, dopo un periodo d'attesa di circa tre anni [il film era stato annunciato durante la pandemia, nel 2020], la produzione sta riprendendo il suo corso. Di mezzo al momento ci sono gli scioperi SAG-AFTRA, che stanno rallentando l'opera, ma al loro termine il tutto dovrebbe ripartire.

Ad ogni modo Gal Gadot si è dichiarata paziente riguardo al progetto: non ha intenzione di affrettare il racconto di un personaggio storico così influente. L'attrice è al momento sotto i riflettori per il suo ruolo della 'strega cattiva' in Biancaneve, il remake live-action Disney che sta sollevando un polverone mediatico a causa delle scelte 'moderne' che sono state prese rispetto alla storia originale. Ma anche per il [futuro] ruolo di Cleopatra cominciano ad esserci delle critiche a priori, soprattutto per la sua non-origine egiziana.