Quando uscirà Fast & Furious 10? Tutto quello che sappiamo: tornerà anche The Rock?

Infine ci siamo: dopo 20 lunghi anni la saga di Fast & Furious sta per giungere al termine con un decimo capitolo a cui verrà affidato il compito di chiudere degnamente un franchise che, tra apprezzamenti e critiche, ha innegabilmente segnato il cinema action degli anni 2000. Ma cosa sappiamo su questi ultimi chilometri della storia di Dom Toretto?

Andiamo subito al sodo: stando all'attuale tabella di marcia, Fast & Furious 10 dovrebbe fare il suo esordio in sala il 7 aprile del 2023. La data, ovviamente, non può ancora tener conto di eventuali slittamenti (si spera, in tal caso, non dovuti alla pandemia), ma ci lascia immaginare che la produzione sia destinata a prendere il via entro la metà del prossimo anno.

Fast & Furious 10, inoltre, non dovrebbe essere un film autoconclusivo: pare infatti che l'intenzione sia quella di dividere il film in due parti, donando quindi alla serie un epilogo che si prenda tutto il tempo necessario per esprimere la forza e l'epicità necessarie a una degna conclusione. La questione che in questi giorni tiene i fan con il fiato sospeso è però un'altra.

In tanti, infatti, si chiedono se avremo modo di rivedere The Rock in questo capitolo finale del franchise: il messaggio di Vin Diesel al suo collega lascia sperare che tra i due possa finalmente tornare il sereno e che il buon Dwayne Johnson accetti finalmente di riprendere in mano il ruolo di Luke Hobbs (i due, come ricorderete, avevano litigato durante le riprese di Fast & Furious 8). Al momento, però, nessuna risposta è ancora giunta dalla star di Jumanji: vedremo nei prossimi tempi, dunque, se ci saranno sviluppi in tal senso.

E voi, cosa vi aspettate da questa conclusione? Avreste preferito che la saga proseguisse anche dopo il decimo capitolo o pensate che sia giusto finirla qui? Diteci la vostra nei commenti: il tempo per fare speculazioni su ciò che vedremo, d'altronde, non manca di certo.