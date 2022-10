Quando uscirà Creed III? Quello che dovete sapere, da Jonathan Majors all'assenza di Rocky

Con la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Creed III, l'attesa per il prossimo capitolo della saga cinematografica di Adonis Creed con protagonista Michael B. Jordan è improvvisamente schizzata alle stelle, ma purtroppo i fan dovranno pazientare più del previsto.

Previsto inizialmente per novembre 2022, infatti, a luglio scorso Creed III è stato rinviato e adesso ha una nuova data d'uscita fissata al prossimo 3 marzo 2023: nella storia, come rivelato anche dal trailer, saranno passati sette anni dall’ultimo capitolo e oggi la figlia che il protagonista ha avuto con Bianca (Tessa Thompson) è cresciuta e sembra essere una piccola combattente come il papà. Adonis è diventato un imprenditore di successo e nonostante la vita sembri scorrere tranquilla, il passato torna a tormentarlo quando nel suo presente irrompe all'improvviso Jonathan Majors, il cui personaggio è un amico di infanzia del pugile: è appena uscito di prigione e rivendica qualcosa che gli è stato tolto tempo fa proprio da Creed.

Oltre alle difficoltà presentate dalla fama e dalla carriera, nonché quelle che deve affrontare come genitore di una bambina sorda, Adonis dovrà fare i conti anche con l’abbandono di Rocky: il leggendario protagonista della saga cinematografica di Rocky Balboa, Sylvester Stallone, aveva infatti dichiarato che non sarebbe tornato nei panni del famoso Italian stallion in quanto la storia del personaggio si era esaurita nel precedente capitolo, Creed II, uscito nel 2018. L'attore, ultimamente, è arrivato anche ai ferri corti con i produttori di Rocky, spingendosi anche ad attaccare il nuovo film di Drago sui social dopo l'annuncio di qualche mese fa. La sua storia con il personaggio che lo ha reso famoso, purtroppo sembra giunta al capolinea.

Da segnalare anche che Creed III segna il debutto alla regia di Michael B. Jordan, con il regista del primo film Ryan Coogler - storico collaboratore della star di Black Panther - che torna in qualità di sceneggiatore: abbiamo incontrato Michael B. Jordan in una conferenza su Zoom in occasione del lancio del trailer del film, ed emozionato e visibilmente entusiasta ha raccontato la sua decisione di dedicarsi alla regia: “Ci penso da molto, tante persone che stimo negli anni mi hanno consigliato, stavo aspettando la giusta opportunità e questa mi è sembrata perfetta. Sapevo come funzionava ogni reparto del set, e mi sono trovato ad un punto della mia carriera dove volevo essere parte di una storia e non solo raccontarla attraverso il punto di vista di qualcun altro. Ha di sicuro aiutato che Adonis e io ci conoscessimo da 7 anni, lo interpreto da due film, ormai riesco a sentirlo, poi ora che ho 35 anni sento di essere un giovane uomo con qualcosa da dire, pronto a condividere la mia visione. Ryan è stato fantastico e mi ha dato un sacco di incoraggiamento.”

Un'altra domanda che i fan si staranno sicuramente ponendo è: di cosa parlerà questo nuovo Creed? Michael B. Jordan ha anticipato: "Il centro del film è sempre legato alla famiglia e al cuore, sono due sentimenti essenziali per questo franchise, ma anche il tornare a casa, ricordare chi sei, da dove vieni, compiere delle azioni che ti rendano fiero e che possano far identificare il pubblico con la tua storia, vorremmo davvero che le persone si sentissero rappresentate, è ciò che più ci sta a cuore.”

Infine, spazio anche al personaggio di Jonathan Majors, che sarà il nuovo super-villain del Marvel Cinematic Universe col ruolo di Kang il Conquistatore ma che, nel mondo di Rocky, va definito avversario o antagonista: "Non chiamiamolo nemico, direi più antagonista" ha sottolineato Michael B. Jordan. "Jonathan ha un fascino incredibile, sono felice di averlo avuto nel film, è un partner che fa la differenza in scena, con un’energia contagiosa. Ci siamo molto uniti e ora posso completamente capire quella relazione speciale che si crea fra regista e attore. Il suo personaggio appare nella vita di Adonis e cerca di rivendicare delle cose, ma allo stesso tempo fa parte della sua famiglia, vedremo che evoluzione avrà."

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti. L'appuntamento con Creed III, lo ricordiamo, è fissato al 3 marzo 2023.