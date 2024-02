Quando uscirà Cattivissimo Me 4 in Italia? Ecco cosa sappiamo

Quello di Cattivissimo Me è uno dei franchise più popolari degli ultimi anni: dal 2010, la fortunata saga con protagonista Gru e i dispettosi Minions ci ha deliziato con tre film e due prequel.

Sulla scia del successo incredibile di Super Mario Bros – Il Film, la casa di produzione Illumination (che debuttò proprio con la prima avventura del malefico Gru e della sua famiglia) tenterà un nuovo colpaccio: per il 2024 è attesa infatti l’uscita di Cattivissimo Me 4. Il film animato, diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, farà il suo ingresso nelle sale statunitensi il 3 luglio 2024. Attenzione quindi a non inciampare in troppe anticipazioni: Cattivissimo Me 4 uscirà in Italia il 22 agosto 2024, a distanza di più di un mese dal suo esordio in patria.

Ma di che cosa parlerà il nuovo capitolo della saga? Il trailer di Cattivissimo Me 4 ci ha già preparato al ritorno di Gru, della moglie Lucy e delle figlie Margo, Edith e Agnes. La famiglia del super-cattivo si allarga poi con un nuovo personaggio: ci aspettiamo che il piccolo e dispettoso Gru Jr. darà non poche gatte da pelare al padre, mentre quest’ultimo sarà impegnato a vedersela con due nuovi temibili antagonisti, Maxime Le Mal e la sua fidanzata Valentina. È quasi superfluo specificare che torneranno anche i Minions: le buffe creaturine gialle regaleranno inediti e divertenti siparietti agli spettatori di ogni età.

Il cast originale verrà arricchito da Will Ferrell e Sofia Vergara, che presteranno le voci ai due nuovi nemici della famiglia protagonista. La sceneggiatura del film è opera di Ken Daurio (già autore dei precedenti capitoli della serie) e Mike White (il cui ricchissimo curriculum include la creazione di The White Lotus). Cattivissimo Me 4 è distribuito da Universal Pictures.