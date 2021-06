Quando uscirà Captain America 4? Anthony Mackie aggiorna sul nuovo film Marvel

Sono passati alcuni mesi dalla conclusione di The Falcon and The Winter Soldier e dalle voci secondo cui i Marvel Studios avrebbero in mente un film su Captain America con Anthony Mackie vista proprio la conclusione della serie su Disney+ che vedeva Sam Wilson diventare il nuovo Cap ereditando lo scudo di Steve Rogers. Ma quando arriverà il film?

Nel corso di una recente intervista concessa a Deadline, Anthony Mackie ha cercato di fare il punto su quello che sa di un possibile Captain America 4 con lui protagonista e ha anche accennato alle ultime novità riguardanti Black Panther 2.

"Non lo so, non lo so. Letteralmente, lo show televisivo è uscito e per l'ultimo episodio abbiamo fatto un party su Zoom con tutti quanti. E la cosa è finita lì. Non sento più nessuno da allora, quindi credo che [i Marvel Studios] abbiano un milione di cose di cui occuparsi al momento. So che le fasi di preparazione per Black Panther 2 stanno prendendo tutti quanti quindi, non so, mi interessa capire cosa accadrà in quel film".

Proprio qualche settimana fa lo stesso Mackie aveva accennato alla possibilità di comparire in Black Panther 2 pur non confermando esplicitamente la cosa: "Ho un visto valido per il Wakanda - aveva detto - quindi posso andarci quando voglio. Ho un passaporto e un visto e sono vaccinato, quindi posso andare in Wakanda".

L'uscita di Black Panther: Wakanda Forever è fissata per luglio 2022 con le riprese del cinecomic che dovrebbero partire entro il luglio di quest'anno. Sicuramente l'attesa è enorme anche per via della scomparsa di Chadwick Boseman e per capire come i Marvel Studios risolveranno la sua uscita di scena nella narrazione filmica.