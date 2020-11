Quando uscirà Black Widow con Scarlett Johansson? Guida al 2021 della Disney

Il 2020 è stato un anno terribile per il cinema, con innumerevoli rinvii per i film più attesi: fra le major più colpite sicuramente la Disney, che ha dovuto spostare al 2021 film attesissimi come Black Widow con Scarlett Johansson, Gli Eterni e Jungle Cruise, ma non solo.

Dopo un 2019 da record, con un incasso totale di 13 miliardi, la Disney si è ritrovata con cinema vuoti e parchi di divertimento chiusi, ma si sta preparando ad un 2021 a dir poco ricco. Ecco tutti i film in uscita per la major nel corso del prossimo anno:

The King's Man - 26 febbraio 2021

Everybody's Talking About Jamie

Antlers

Raya and the Last Dragon - marzo 2021

Bob's Burgers - 9 aprile 2021

Ron's Gone Wrong - 23 aprile 2021

Black Widow - 7 maggio 2021

Cruella - 28 maggio 2021

Luca - 18 giugno 2021

Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings - 9 luglio 2021

Jungle Cruise - 20 luglio 2021

Deep Water

The Beatles: Get Back

The Last Duel - 15 ottobre 2021

Eternals - 5 novembre 2021

The French Dispatch - 12 novembre 2021

West Side Story - 10 dicembre 2021

The Eyes of Tammy Faye

Tanti i nomi coinvolti nel 2021 della Disney, da Steven Spielberg a caccia di Oscar col remake di West Side Story ai Marvel Studios, che tornano alla grande con ben tre lungometraggi più tutti gli show previsti su Disney+; Ben Affleck doppiamente presente col thriller erotico Deep Water, che lo vedrà sullo schermo insieme alla sua nuova fiamma Ana de Armas, e nel kolossal di Ridley Scott The Last Duel, scritto e interpretato insieme a Matt Damon; e poi ancora Emma Stone nei panni di Crudelia deMon in Cruella, The Rock e Emily Blunt in Jungle Cruise, la Pixar col nuovo film 'italiano' Luca.

