Quando uscirà Black Adam 2? Probabilmente Dwayne Johnson non dovrà aspettare altri 15 anni

La scena post credit di Black Adam mette in conto prossime entusiasmanti avventure per il supereroe interpretato da Dwayne Johnson, ma quanto dovranno aspettare i fan per vedere il sequel? Una data d'uscita ovviamente non c'è ancora, ma per fortuna non passeranno altri 15 anni.

Per lo meno è questo quello che hanno garantito i produttori Beau Flynn e Hiram Garcia, che alla domanda su quando uscirà il sequel di Black Adam hanno risposto con una battuta: "Certamente non quanto ci è voluto per fare il primo film!". Il riferimento, ovviamente, è al fatto che Dwayne Johnson venne annunciato come Black Adam per la prima volta nel 2007, ovvero con quindici anni d'anticipo rispetto all'uscita del film nelle sale: "Non preoccupatevi. Il sequel sarà molto più veloce" hanno risposto i produttori. "Penso che avremo una sceneggiatura pronta in tempi relativamente brevi. Non ci vorrà molto. Ve lo posso garantire. Il sequel sarà preparato velocemente, questo è certo".

Black Adam è ora al cinema in Italia, con un cast che oltre a Dwayne Johnson nei panni di Teth-Adam include anche Pierce Brosnan come Dr Fate, Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi, Marwan Kenzari e Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone.

Nei giorni scorsi è stato anche confermato che Warner Bros Discovery sta lavorando attivamente a Man of Steel 2 con Henry Cavill: secondo voi quale dei due supereroi dotterà un sequel per primo?