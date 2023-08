Quando uscirà Barbie in streaming? Forse abbiamo una data!

Quest'estate 2023 passerà inevitabilmente nel segno di Barbie: il film di Greta Gerwig sembra proprio non voler fare prigionieri ed è destinato ad sostare nei nostri pensieri senza pagare l'affitto per un bel po' di tempo, tra esplosioni di rosa e tormentoni di ogni tipo. Ma quand'è che arriverà a invadere le nostre case?

Mentre Barbie continua a dominare il box-office, infatti, la domanda che molti cominciano a porsi è relativa alla data in cui il film con Margot Robbie e Ryan Gosling sbarcherà in streaming, permettendo a tutti coloro che non saranno riusciti a fiondarsi in sala di recuperarlo e a tutti gli altri di concedersi una seconda visione (ma anche una terza, quarta, quinta...).

La domanda è stata posta in queste ore al CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav, che ha in effetti preventivato una possibile uscita di Barbie in streaming non prima del prossimo settembre: "Crediamo molto nella finestra della programmazione in sala. Lasciamolo andare, poi sarà disponibile per il noleggio... Quando arriverà su Max avrà sicuramente un ottimo impatto durante l'autunno" sono state le sue parole.

È plausibile, dunque, pensare che potremo tornare ad esplorare il posto più rosa del mondo a partire da settembre/ottobre: fino ad allora non resta che affidarsi alle sale cinematografiche! A proposito di cinema, però, ecco in quali Paesi Barbie è stato censurato a causa della propaganda anti-LGBTQ+.