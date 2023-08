Quando uscirà Barbie in digitale? Ora abbiamo una data!

La corsa di Barbie al cinema non sembra destinata ad arrestarsi a breve: il film di Greta Gerwig continua a macinare incassi da record in tutto il mondo, e siamo sicuri che Warner Bros. e Mattel vorranno sfruttare la cosa fino all'ultimo secondo utile. Ma quando sarà possibile goderselo comodamente seduti sul proprio divano?

Mentre dovrebbe mancare ancora un po' di tempo per l'uscita di Barbie in streaming, che come sempre in questi casi avverrà presumibilmente soltanto quando la carica del film in sala si sarà definitivamente esaurita e le programmazioni avranno lasciato il posto ad altro, i tempi per l'edizione digitale (quella, quindi, che sarà possibile acquistare) dovrebbero essere più ristretti.

Stando a quanto leggiamo in queste ore, infatti, il film con Margot Robbie e Ryan Gosling dovrebbe fare il suo esordio in formato digitale il prossimo 5 settembre, ed è in effetti già disponibile su Amazon per il pre-order; non si parla ancora invece, per il momento, dell'arrivo delle versioni per il noleggio e dell'edizione fisica in Blu-Ray.

Al momento, comunque, Barbie resta saldo in cima al box-office, in attesa che anche nel nostro Paese possa prendere il via la rivalità con Oppenheimer: e voi, siete già andati a vederlo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Barbie.