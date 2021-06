Quando uscirà Avatar 2 in Italia? I piani Disney per gli attesi sequel di James Cameron

All'E3 2021 Ubisoft ha stupito tutti con Avatar: Frontiers of Pandora, un nuovo videogame ambientato nell'universo narrativo creato da James Cameron in uscita su console next gen nel corso del 2022.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma che l'atteso trailer di Avatar: Frontiers of Pandora abbia svelato l'anno 2022 come target non è un caso: l'anno prossimo, infatti, l'universo creato dal regista e sceneggiatore James Cameron tornerà alla ribalta con il primo dei quattro sequel annunciati di Avatar, rivoluzionario sci-fi uscito originariamente nel 2009 e da pochi mesi tornato - ai danni di Avengers: Endgame - in vetta alla classifica dei maggiori incassi di tutti i tempi.

Ma quando uscirà Avatar 2 in Italia? Ebbene, possiamo confermarvi che, dopo tantissimi rinvii, una pandemia, la fusione tra Disney e Fox e soprattutto l'ossessione perfezionista di James Cameron (che nel 2010 annunciò e promise che Avatar 2 sarebbe uscito sicuramente entro il 2014) il film ha attualmente una data di uscita fissata al 16 dicembre 2022.

Non solo: James Cameron e il suo co-produttore Jon Landau continueranno ad espandere il franchise con altri tre film, con Avatar 3 ha una data di uscita fissata al 20 dicembre 2024 e ad esso seguiranno anche Avatar 4 (18 dicembre 2026) e Avatar 5 (22 dicembre 2028). Se questi piani saranno rispettati, l'ultimo capitolo della saga uscirà a ben diciannove anni di distanza dal primo Avatar.

Quali sono le vostre aspettative per il 2022 pandoriano? Vi ha incuriosito il videogame? Quali aspettative avete per Avatar 2? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti!