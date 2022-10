Quando uscirà Ant-Man & The Wasp: Quantumania in Italia? Tutto quello che dovete sapere

The Walt Disney Company Italia ha confermato ufficialmente la data d'uscita di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, il prossimo capitolo della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista Paul Rudd che segnerà il debutto della Fase 5 sul grande schermo.

Il film, diretto ancora una volta da Peyton Reed, già regista dei precedenti capitoli del franchise Ant-Man e Ant-Man & The Wasp, arriverà nelle sale italiane a partire dal 15 febbraio, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

In Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che dà ufficialmente il via al secondo atto della Saga del Multiverso dei Marvel Studios - e i cui eventi si collegheranno direttamente ad Avengers: The Kang Dynasty - i supereroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e la figlia di Scott, Cassie (Kathryn Newton) la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, ad interagire con nuove strane creature e ad intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile: Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang il Conquistatore, che a quanto pare avrà una missione speciale da assegnare ad Ant-Man...qualcosa che, secondo una nota teoria dei fan, potrebbe anche portare all'introduzione dei Fantastici 4 nel MCU.

