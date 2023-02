Quando uscirà Ant-Man & The Wasp: Quantumania su Disney Plus? Tutto quello che sappiamo

Il nuovo film Marvel Ant Man & The Wasp Quantumania è arrivato nelle sale da pochi giorni, ma come sempre in questo caso i fan del Marvel Cinematic Universe abbonati alla piattaforma Disney+ già si domandano: quando uscirà in streaming il nuovo film Marvel Studios?

Nel rispondere a questa domanda, vi presentiamo una buona e una cattiva notizia: la cattiva è che al momento non è stata ancora decisa una data di uscita su Disney+ per Ant-Man & The Wasp: Quantumania, ma la buona notizia è che possiamo facilmente dedurla senza paura di essere (troppo) smentiti andando a guardare l'iter di distribuzione dei precedenti film Disney, in particolare quelli targati Marvel Studios.

Da quando Disney Plus ha aperto i battenti e fatta eccezione per Black Widow (arrivato sulla piattaforma in contemporanea con l'uscita nelle sale durante il covid 19 attraverso l'ormai abbandonato modello VIP Access) tutti i titoli Marvel Studios sono arrivati in streaming dopo una finestra compresa tra i 48 e i 69 giorni dal debutto nelle sale: applicando questa stessa strategia, dunque, possiamo anticipare che Ant-Man & The Wasp: Quantumania arriverà su Disney+ tra il 6 aprile e il 27 aprile.

L'unico fattore che potrebbe alterare questo intervallo temporale è il box office: ad esempio Black Panther: Wakanda Forever, che ha fatto molto bene nelle sale, è arrivato su Disney+ l'1 febbraio 2023 dopo aver debuttato al cinema negli USA l'11 novembre, per un intervallo di 82 giorni (anche se in questo caso, oltre al box office, va notato anche che Disney ha atteso l'1 febbraio per i festeggiamenti del Black History Month).

Comunque, come al solito vi terremo aggiornati dunque rimanete sintonizzati! Per altri contenuti, date un'occhiata al nuovo merchandising di Ant Man & The Wasp Quantumania.