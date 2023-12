Quando tornerà John Cena nel DCU? La star di Suicide Squad parla del futuro di Peacemaker

Quando tornerà John Cena nel mondo DCU? La star di The Suicide Squad e Peacemaker è stato recentemente protagonista di una nuova intervista con Variety, durante la quale ha discusso del suo futuro nei DC Studios di James Gunn.

"Cavolo, devo dirlo, io sono il primo a sperare di poter interpretare di nuovo Peacemaker. Sicuramente mi sono divertito moltissimo a fare il film di Suicide Squad e la serie tv", ha detto il wrestler e attore professionista al magazine. "So che stanno cambiando alcune cose alla DC, ma so che James Gunn ha fatto alcune dichiarazioni riguardo alla seconda stagione, e James è una persona che è famosa per fare ciò che dice e mantenere la parola data".

Discutendo del suo rapporto con James Gunn, John Cena ha aggiunto: "Beh, c'è stato un tempo in cui non potevamo parlarci data la natura di tutti questi nuovi affari in corso, ma sono felice che quel tempo sia finito. Una volta che potremmo parlare di nuovo...beh, innanzitutto è un mio amico quindi gli darò il bentornato al lavoro e gli augurerò ogni bene. Sono sicuro che potremo giocarci le nostre carte."

Per altri contenuti, ricordiamo che James Gunn ha confermato l'arrivo di Peacemaker 2, con la sceneggiatura degli episodi attualmente in fase di lavorazione.