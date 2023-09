Quando tornerà Daisy Ridley in Star Wars? Facciamo il punto della situazione

L’universo di Star Wars è sempre in espansione e molti fan si chiedono, dopo la fine della terza trilogia della saga, se e quando Daisy Ridley tornerà nel ruolo di Rey nel franchise nato negli anni ’70 con Una Nuova Speranza. Cerchiamo dunque di fare chiarezza, tra rumor e notizie ufficiali riguardanti il ritorno dell’amato personaggio.

Dopo aver provato a capire se Rey possa davvero essere considerata più forte di Anakin e Luke, torniamo a parlare della Jedi per capire meglio quale possa essere il suo futuro nella saga cinematografica del colosso dell’intrattenimento.

Cominciamo a rassicurare tutti con la notizia che Daisy Ridley e Rey torneranno a far parte del franchise nel film annunciato alla Star Wars Celebration Europe 2023 e la cui trama si dovrebbe svolgere oltre dieci anni dopo il momento in cui Rey ha deciso di farsi chiamare Skywalker. Il film era stato programmato per uscire nel dicembre del 2025 ma a seguito dei recenti rinvii della Disney è probabile che non arriverà prima del 22 maggio 2026.

Non è certo che il film di cui sopra sia l’Episodio X inizio di una nuova trilogia, atteso anche questo, insieme all’opera di Dave Filoni che porterà a compimento le storie narrate in The Mandalorian e Ahsoka. Allo stesso modo non è del tutto da escludere che nella nuova trilogia Rey non avrà un ruolo centrale nella trama.

In attesa di capire di più sugli sviluppi futuri della saga, vi lasciamo alla guida definitiva alla timeline di Star Wars.