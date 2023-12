Quando torna in tv Una poltrona per due? Dati e orari per Natale 2023

Le 10 curiosità su Una poltrona per due vi hanno fatto venire voglia di assistere per l'ennesima volta al film natalizio con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Ralph Bellamy? Per vostra fortuna, la televisione italiana lo trasmetterà anche quest'anno!

In particolare, potrete assistere a Una poltrona per due il 24 dicembre 2023 alle 21:20, in prima serata su Italia 1. A confermare l'informazione sono le strenne ufficiali di Mediaset Group Publitalia '80.

Diretto da John Landis e scritto da Timothy Harris ed Herschel Weingrod, il film in questione (intitolato Trading Places in lingua originale) racconta la storia dell'altezzoso Louis Winthorpe II, il quale, dopo una serie di sfortunati eventi, scambia la propria vita con quella del senzatetto Billy Ray Valentine. Tra i riconoscimenti principali, ricordiamo la candidatura al Premio Oscar come miglior colonna sonora (Elmer Bernstein) e i due Premi BAFTA come miglior attore e attrice non protagonista (Denholm Elliott, Lee Curtis).

Nel giugno 2023, Dan Aykroyd ha criticato la blackface in una scena della pellicola. "Ero con la faccia dipinta di nero" ha ricordato, "e se lo facessi oggi probabilmente non riuscirei a farla franca. Eddie [Murphy] e io stavamo letteralmente improvvisando". In definitiva, "credo proprio che non accetterei di fare una scena del genere, né mi sarebbe permesso farla. Oggi ci sono problemi differenti, una sensibilità diversa. Lo stesso vale per l'accento inglese. Mi direbbero: 'Oh, non sei inglese... allora ci dispiace, non puoi farlo'".

Se non l'avete già letta, ecco la nostra recensione di Una poltrona per due, un cult natalizio che rivisita Il principe e il povero.