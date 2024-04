Quando Tom Hanks salvò Salvate il Soldato Ryan: il cast minacciava di abbandonare il film!

Uno dei successi più grandi di Hollywood, nonché del pluripremiato regista Steven Spielberg, Salvate il Soldato Ryan fa ancora oggi parlare di sé per la precisione con cui furono ricreate le battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale.

Dalla ricostruzione del D-Day fino alla battaglia finale ambientata in Francia, la pellicola del 1998 è un inossidabile punto di riferimento tra i film di guerra attuali. Il lavoro che Spielberg e la sua squadra fecero per restituire al pubblico una rappresentazione quanto più verosimile della guerra fu, per gli attori coinvolti, qualcosa di mai sperimentato.

Il campo di addestramento capeggiato dal veterano Dale Dye - già impegnato negli anni precedenti con il cast di Platoon di Oliver Stone -, che per giorni spinse al limite i protagonisti della pellicola, fu il motivo per il quale il progetto ad un certo punto rischiò di deragliare. Le condizioni che stavano sopportando gli attori li spinse a compiere una sorta di ammutinamento. Un cast eccezionale in cui figurava un - allora agli esordi - Matt Damon scelto da Spielgberg per interpretare Ryan per un preciso motivo. Il Capitano Dale Dye, chiamato dal regista a prestare la sua enorme esperienza sul campo di battaglia, portò al limite il cast, guidato dalla stella del cinema Tom Hanks, in quella che potremmo definire una vera simulazione di addestramento militare.

Alcuni dei volti protagonisti della pellicola definirono l'addestramento "la peggiore esperienza della mia vita". "Ci sono 30 gradi di notte e sei in una tenda bagnata fradicia, con un'uniforme bagnata fradicia, con una coperta bagnata fradicia avvolta attorno" le parole di Edward Burns. Insomma, un sentimento comune che portò il cast sull'orlo di mollare; fu allora che entrò in scena Tom Hanks, il quale, telefonando a Steven Spielberg, disse "Abbiamo un piccolo problema, cosa vuoi fare?". La decisione se proseguire o bloccare il tutto spettò quindi al protagonista del film, leader, in questo caso, non solo davanti alla macchina da presa.

"Eravamo tutti esausti, volevamo tutti andarcene ed ecco questo ragazzo che era una superstar, che non doveva essere qui, a votare per restare", le parole di un giovanissimo Vin Diesel, che ricorda l'intervento di Tom Hanks per convincere il cast a restare. La guida, premura e la leadership del personaggio andarono oltre e spinsero gli attori a concludere l'addestramento e quindi a ultimare le riprese di quello che viene osannato come un capolavoro indiscusso del cinema. A tal proposito, qui potete approfondire 5 curiosità legate a Salvate il Soldato Ryan che forse non sapete.

