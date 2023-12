Quando si terrà la cerimonia dei Golden Globes 2024?

Essere appassionati del mondo della settima arte significa anche conoscere alcuni tra gli eventi più importanti del settore, ed i Golden Globe Awards sono proprio uno di questi. La cerimonia che precede gli ambiti Oscars è infatti una delle più prestigiose del settore ed ogni anno riesce sempre a regalare qualche sorpresa.

Ecco quindi che, a ridosso delle nomination per i Golden Globe 2024, sono state anche ufficialmente annunciate la data e l'ora in cui avrà inizio il gradito evento, che vedrà tra gli ospiti alcuni tra i volti più noti di Hollywood e non solo.

L'ottantunesima edizione di questa manifestazione si terrà domenica 7 gennaio a partire dalle ore 17:00 e sarà trasmessa sul canale americano della CBS.

I Golden Globe Awards non sono i premi più ambiti, ma rappresentano comunque un importante indicatore di quelle che saranno le produzioni da tenere d'occhio nel corso dei mesi successivi. Al momento tra i nomi più in vista ci sono i film fautori del fenomeno Barbenheimer ed il discusso Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, tra gli altri.

Voi che cosa vi aspettate dalla cerimonia? E soprattutto, ci sarà qualche scandalo che farà felici gli amanti dei social e del gossip? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Barbie.