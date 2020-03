Quando Tarantino cercò di dire a Brad Pitt come togliersi la maglia, ma fallì miseramente

Un dice semplicemente a Brad Pitt come spogliarsi in una scena... Nemmeno se si è Quentin Tarantino e il film è C'Era Una Volta A... Hollywood.

Ok, per essere precisi si tratta solo di camicia e T-Shirt. Ma sappiamo tutti a che scena di C'Era Una Volta A... Hollywood ci riferiamo, quindi va da sé (ma se volete rinfrescarvi la memoria e alzare la temperatura in camera, vi forniamo anche il supporto visivo con il video che trovate in testa al pezzo).



Ebbene, stando a quanto raccontato durante il podcast di Amy Schumer dallo stessa regista del film, Tarantino avrebbe effettivamente provato a dare delle direttive a Pitt per questa precisa scena, senza però alcun successo.



"È stato divertente perché in verità Brad è abbastanza timido per questo tipo di cose quando è davanti a un pubblico" ha spiegato Quentin "Allo stesso tempo però, sa perfettamente quello che fa. Io gli faccio 'Ok, stavo pensando che potresti prima sbottonare la camicia hawaiiana, togliertela, e poi sfilarti la t-shirt' ma lui mi guarda e mi fa 'Davvero? Vuoi fare tutto sto casino? Mi tolgo tutto insieme e via. Dai, giriamo!"



E conclude "E io mi sono detto 'Ok, è evidente che sa esattamente cosa fare. Chiudi la bocca e lascia fare al maestro!'. Anche quando lo vedete lavorare nel capanno, il modo in cui si mette i guanti di pelle e metteil cavo in bocca in stile vero macho... Sapeva perfettamente cosa, quando e come farlo".



Dopotutto, la sua interpretazione di Cliff Booth è valsa persino un Oscar a Brad... Non poi avevamo molti dubbi al riguardo.