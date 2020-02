Quando Taika Waititi si è perso la madre durante gli Oscar

Gli Oscar 2020 ci hanno regalato parecchie emozioni e momenti memorabili, come il vincitore dell'Oscar per la Migliore Sceneggiatura Non Originale, Taika Waititi, che non riesce a trovare sua madre in giro per il Dolby Theatre.

A.A.A. cercasi Mamma di Taika Waititi.

Gli Academy Awards sanno sempre come far parlare, anche quando si tratta un'edizione senza conduttore: vuoi per un photobomb illustre, vuoi per un'esizibione a sorpresa o un discorso di ringraziamento memorabile, per giorni non si farà che chiaccherarne.

Alcuni dei momenti più buffi di questa novantaduesima edizione però, chi ce li poteva dare se non Taika Waititi? Il regista/sceneggiatore/produttore/attore e ora anche Premio Oscar Neozelandese ieri sera sembrava proprio non avere idea di... dove fosse finita la madre.

Già dal Red Carpet i due sembravano essersi persi di vista, come racconta Waititi ai microfoni di Variety (e come potete vedere nel video in calce alla notizia) "Dov'è mia madre? Oh, mi sento davvero in colpa, adesso non riesco a trovare mia madre. Sarà andata da quella parte... Spero che qualcuno la rintracci [e le dica dove andare]". Si saranno ritrovati entrando in sala, direte voi. Beh, non proprio.

Durante il discorso di ringraziamento per l'Oscar alla Miglior Sceneggiatura Non Originale per il suo JoJo Rabbit (anche questo lo trovate in calce), Waititi sta ancora cercando sua madre: "Vorrei ringraziare mia madre, anche se ti ho persa di vista qualche ora fa, e non ti trovo..." esordisce, anche se poco dopo sembra avvistarla nel pubblico e dire "Ah eccoti!" indicando un punto preciso.



È stata proprio la Signora Waititi, infatti, a regalare al figlio, quando era solo un ragazzino, il libro (Il Cielo In Gabbia) che anni dopo adatterà con successo per il grande schermo con il nome di JoJo Rabbit, come spiega anche il regista sul palco.



Ma chissà cosa avrà combinato il duo madre-figlio dopo la cerimonia... Speriamo solo che non si siano persi nuovamente di vista!