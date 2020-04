Quando Sylvester Stallone pagò di tasca sua l'ingaggio di Mickey Rourke

Storia difficile, quella di Mickey Rourke: l'inesorabile declino attraversato dalla star dagli anni '90 in poi è cosa nota, ai fan quanto ai registi con cui ha lavorato, che ricordano ancora oggi l'avere Rourke sul set come una delle esperienze più difficili in assoluto da gestire.

Alcol, droghe e comportamenti imprevedibili fecero della star di 9 Settimane e 1/2 e The Wrestler uno degli individui più indesiderati di Hollywood, tanto da rendere all'attore quasi impossibile l'impresa di entrare nel cast di produzioni importanti, nonostante l'indiscusso talento.

Tra i film in cui abbiamo rischiato di non veder comparire Mickey ci fu La Vendetta di Carter, thriller del 2000 per la regia di Stephen Kay con protagonista Sylvester Stallone. Proprio l'amicizia con Sly fu fondamentale, in quell'occasione, per il coinvolgimento di Rourke: per convincere la produzione ad ingaggiare l'amico, infatti, Stallone garantì di pagare di tasca sua parte dell'ingaggio, in modo tale da non causare problemi alla produzione nel caso in cui Rourke avesse causato danni o ritardi sul set.

Un bel gesto nei confronti di un attore che sembrava ormai viaggiare a vele spiegate verso il baratro, e che solo qualche anno dopo riuscì finalmente a vedere di nuovo la luce grazie a film come Sin City, The Wrestler, I Mercenari o Iron Man 2. A proposito di Stallone, invece, l'attore di Rocky ha manifestato tutto il suo dolore per la scomparsa di una star di Rambo.