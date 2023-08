Quando Sylvester Stallone distrusse Arnold Schwarzenegger...a una sfida di Halloween

L’amicizia che lega Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger non potrà mai mettere da parte la rivalità tra i due, tanto come superstar del cinema d’azione quanto in altri aspetti della propria vita privata e personale. In un’intervista, Sly ha ricordato di quella volta in una sfida tipicamente legata al periodo di Halloween.

È di soli pochi giorni fa il video, diventato virale, di Arnold Schwarzenegger intento ad allenarsi, alla veneranda età di 76 anni, insieme all’atra leggenda del bodybuilding, Ronnie Coleman. Un video che avrà senz’altro attirato l’attenzione di Stallone, vista la rivalità, scherzosa ma fino a un certo punto, che i due si portano dietro dai primi anni ’80 del secolo scorso.

A proposito di questa rivalità, durante una chiacchierata al The Tonight Show, Sly ha ricordato di quella volta in cui durante la registrazione di un reality show aveva coinvolto l’amico raggiungendolo a casa dove quest’ultimo, dopo aver tirato fuori due zucche e due coltelli da sopravvivenza, gli aveva chiesto di scolpirne una ciascuno.

Questi i ricordi di Stallone: “Allora abbiamo fatto una gara di intaglio di zucche e sono felice di dire che ci sono andato giù forte. Ho tagliato la parte superiore, entrambi gli occhi, il naso e la bocca prima che lui riuscisse a fare un solo bulbo oculare”.

Naturalmente Schwarzenegger avrà modo di rifarsi e, siamo sicuri, ci proverà in qualsiasi modo per ristabilire la sua supremazia. In attesa della prossima sfida, vi lasciamo alle stime di quanto guadagni attualmente Arnold Schwarzenegger.