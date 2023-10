Quando sarà svelato il cast di Fantastici 4? Parla il regista Matt Shakman

I Marvel Studios hanno scelto il cast di Fantastici 4, uno dei film più attesi della storia della saga del Marvel Cinematic Universe, ma esattamente quando ci sarà l'annuncio?

Il regista Matt Shakman, che dopo aver lavorato a WandaVision per il MCU è stato scelto da Kevin Feige per dirigere il film dei Fantastici Quattro dopo che il precedentemente annunciato Jon Watts (autore della trilogia Home di Spider-Man con Tom Holland) ha dovuto lasciare il progetto per conflitti di programmazione (e per prendersi una pausa dal mondo dei supereroi prima di tornare, presumibilmente, per i prossimi film di Spider-Man), ha avuto modo di affrontare l'argomento del casting dei Fantastici 4 dei Marvel Studios durante una recente intervista promozionale per la sua nuova serie tv Monarch: Legacy of Monsters, spin-off di Godzilla del MonsterVerse in arrivo a novembre su Apple TV+.

"L'annuncio del cast di Fantastici 4 sta per arrivare. Non arriverà immediatamente dopo la conclusione degli scioperi del sindacato SAG, ma quando quella situazione sarà finalmente risolta saremo in grado di condividere alcune notizie che credo i fan troveranno molto interessanti. La mia speranza è che il pubblico sarà entusiasta del cast di Fantastici 4 così come lo sono stato io quando ho visto questi nomi...". Il regista ha anche aggiunto: "Sento un grande entusiasmo in giro e c'è tantissima curiosità online: leggo quello che viene scritto e ne sono molto contento, adoro che i fan siano così vicini al progetto. Fin dall'inizio ho pensato che quello che dovevamo cercare era la giusta chimica tra gli attori giusti: i Fantastici Quattro non sono solo un gruppo di supereroi, sono una famiglia...il casting è stato lungo perché dovevamo trovare quel tipo di chimica."

