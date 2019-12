Quando Spider-Man e Iron Man stavano per restare fuori da Captain America: Civil War

Captain America: Civil War è senza ombra di dubbio una delle pietre ad angolo di questo mastodontico edificio che è il Marvel Cinematic Universe, grazie anche all'epico scontro tra Steve Rogers e Tony Stark che spaccò letteralmente in due il fandom.

Desta stupore, dunque, sapere che l'ormai celebre frattura tra i due Avengers più iconici avrebbe potuto non essere mai rappresentata sul grande schermo: secondo quanto rivelato da Kevin Feige, infatti, Iron Man non avrebbe dovuto essere presente nel film secondo le intenzioni iniziali della produzione.

"Non avevamo un accordo con Downey. Così [la discussione] era tipo: 'Suona bene con Downey! Sarà Cap contro Iron Man', 'Non lo so, potrebbe non essere Downey. Ok, allora sarà Cap contro chi…?'" ha raccontato il boss di Marvel Studios.

Ma c'è dell'altro! Captain America: Civil War segnò infatti anche l'esordio dello Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe. Anche questa, però, fu una soluzione inizialmente non prevista: "Joe ed Anthony Russo, gli sceneggiatori Markus e McFeely e il produttore Nate Moore stavano lavorando sul film e io correvo avanti e indietro dicendo tipo: 'Penso che debba esserci Spidey!' e 'No, scordiamocelo. Non funzionerà'" ha spiegato Feige.

Pare, inoltre, che anche Bucky dovesse avere un ruolo molto più rilevante in Captain America: Civil War. Samuel L. Jackson voleva invece che in Captain America: Civil War ci fosse il suo Nick Fury.