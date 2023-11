Quando Shia LaBeouf rifiutò il consiglio di Spielberg: 'Non voglio essere Tom Cruise'

Shia LaBeouf sarà in Megalopolis, il nuovo film di Francis Ford Coppola. L’attore ha lavorato per registi di altissimo livello nel mondo del cinema. Uno di questi gli diede un consiglio che la star non ha apprezzato più di tanto.

In un’intervista con interview Magazine, l’attore ha parlato del consiglio che gli diede Steven Spielberg durante il provino di “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo", in cui LaBeouf interpreta il giovane Mutt Williams al fianco di Harrison Ford:

“Ricordo che mi disse: "Tom Cruise non si mette mai le dita nel naso in pubblico". E io pensai solo: "Non voglio essere Tom Cruise". È stata una reazione istintiva. E Steven era un eroe a casa mia. Ricordo che a 3 anni facevo il bagno con mia madre, lei mi accarezzava la testa e mi diceva: "Un giorno incontrerai Steven Spielberg". E poi è successo. Mi fece quel commento proprio nel periodo in cui Vanity Fair pubblicò un pezzo con me in tuta spaziale dicendo che ero il prossimo Tom Hanks.”

Shia LaBeouf ha poi spiegato a quali attori preferisce ispirarsi, in particolare in relazione al loro e al suo passato:

“Gary Oldman, Sean Penn, Joaquin Phoenix... persone che hanno avuto a che fare con materiale di maggior valore intrinseco. Questo può essere un lavoro molto debilitante per un attore. A volte non si ha voce in capitolo sul proprio processo creativo. E quando guardavo i film degli attori che ammiravo, mi sembrava che ci avessero messo del loro. Lavoravano su cose che si rivolgevano a un certo tipo di mito.”

Ma proprio a proposito del film di Steven Spielberg, perché Shia LaBeouf non compare nel quinto Indiana Jones?