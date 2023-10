Quando Schwarzenegger morse un avvoltoio morto per Conan il Barbaro

Arnold Schwarzenegger ha detto che sarebbe un grande presidente degli Stati Uniti. L’ex governatore della California ha alternato la sua vita tra cinema e politica, e di recente ha raccontato un aneddoto particolarissimo sulle riprese di un vecchio film a cui ha partecipato.

L’attore ha da poco pubblicato il suo libro “Be Useful: Seven Tools for Life”, in cui ha ricordato la disciplina che ha dovuto mantenere durante le riprese di Conan il Barbaro:

“Ho imparato a cavalcare cavalli, cammelli ed elefanti. Ho imparato a saltare da grandi rocce, ad arrampicarmi e a dondolare da lunghe corde, a cadere dall'alto. In pratica ho frequentato un'altra scuola professionale, per aspiranti eroi d'azione. Inoltre, Milius mi ha fatto fare un sacco di cose terribili. Ho strisciato tra le rocce, ripresa dopo ripresa, fino a farmi sanguinare gli avambracci. Sono scappato da cani selvatici che sono riusciti a prendermi e a trascinarmi in un cespuglio di spine. Ho morso un vero avvoltoio morto che mi ha costretto a lavarmi la bocca con l'alcol dopo ogni ripresa. (La Peta ,l'organizzazione per i diritti degli animali, ci andrebbe a nozze).” Ha scritto Schwarzenegger.

L’interprete di Terminator ha vissuto e superato tantissime difficoltà, e adesso ritorna nel trailer di Fubar, la prima serie Netflix con Arnold Schwarzenegger.