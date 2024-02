Quando scade l'embargo sulle recensioni di Dune 2? Abbiamo una buona notizia

Quando scade l'embargo sulle recensioni di Dune: Parte 2? Le prime reazioni a caldo di Dune 2 dopo le premiere di Parigi e Londra hanno già entusiasmato i fan, che per fortuna non dovranno aspettare ancora a lungo per leggere pareri della stampa più approfonditi.

Possiamo confermarvi infatti che l'embargo sulle recensioni di Dune: Parte 2 scadrà mercoledì 21 alle ore 18:00: a partire da quel momento, la stampa sia italiana che internazionale potrà parlare liberamente dell'attesissimo film di Denis Villeneuve, con articoli di approfondimento, recensioni, video-recensioni e così via.

Una scelta che la dice lunga su quanto Warner Bros abbia fiducia nella riuscita di Dune: Parte 2, sia da un punto di vista di critica che di pubblico: come vi ripetiamo sempre, solitamente la data di un embargo può essere utilizzata per nascondere al pubblico eventuali pessime recensioni, e questo è vero quasi sempre quando un embargo viene piazzato molto a ridosso dell'uscita del rispettivo film nelle sale. Al contrario con Dune 2 Warner Bros vuole giocare d'anticipo, e il fatto che l'embargo scadrà una settimana prima dell'uscita del film nelle sale (quasi 10 giorni prima, rispetto all'uscita in Nord-America) fa intuire quanto la major sia certa che il film avrà solo stampa positiva dalla sua parte.

