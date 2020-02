Quando Samuel L. Jackson chiese a Lucas la spada viola per Star Wars: ecco il video

Ci ricordiamo tutti del personaggio interpretato da Samuel L.Jackson nei film prequel di Star Wars. La particolarità di Mace Windu era proprio quella di combattere utilizzando una spada laser di un viola sgargiante. Una scelta insolita, eccentrica, dipesa dall'attore stesso, che chiese personalmente a George Lucas il colore della spada.

Nel video apparso su Reddit possiamo gustarci il momento in cui l'attore avanzò questa sua particolare richiesta al papà di Star Wars.

"Sto cercando di capire con chi bisogna parlare per scegliere il colore della spada laser", butta lì Jackson con nonchalance. A questo punto Lucas spiega il funzionamento dei colori dietro alle spade: "I bravi ragazzi hanno spade verdi o blu, i cattivi ragazzi rosse. È così che funziona".

È allora che l'attore domanda: "Quindi niente spada laser viola?"

Il regista alla fine si lascia convincere e ammette che si potrebbe anche fare. La notizia dipinge un sorriso vittorioso sul volto di Jackson. Il resto è storia.

Un siparietto interessante, che mostra come certi registi siano disponibili ad andare in contro agli attori e alle loro richieste più insolite. In questo caso, si trattava di rinnovare uno dei punti chiave dell'universo di Star Wars, ma Lucas non si è fatto problemi a seguire il consiglio e in effetti i film hanno guadagnato una sfumatura in più.

Star Wars si prenderà una pausa dal cinema, e per un po' potremo anche non rivedere sul grande schermo le imprese dei jedi, ma magari in futuro ci sarà spazio per il ritorno di Windu. Samuel L. Jackson ha ribadito di voler tornare in Star Wars più e più volte. Chissà, magari un giorno vedremo tornare la sua indimenticabile spada laser viola.