Quando Russell Crowe e Ridley Scott presero in giro Il Gladiatore in Un'ottima annata

Un'ottima annata, commedia romantica del 2006 diretta da Ridley Scott e interpretata da Russell Crowe.

Quello tra il regista e l'attore australiano è uno dei sodalizi più importanti e famosi della Hollywood recente, iniziato con il successo de Il gladiatore e proseguito dopo Un'ottima annata con diversi film di successo come American Gangster, Nessuna Verità e Robin Hood. I primi due film della loro collaborazione tra l'altro si incontrano in una scena della commedia romantica del 2006, quando Ridley Scott e Russell Crowe decisero di 'prendere in giro' una famosa sequenza de Il gladiatore.

Quando sta ispezionando le vigne durante il suo primo giorno a Le Siroque, Max si china per prendere un po' di terra tra le mani, lo strofina tra i palmi e inspira con convinzione solo per scoprire che si tratta di escrementi di gallina. E' a tutti gli effetti una parodia della precedente e acclamata interpretazione di Russell Crowe, quando nei panni di Massimo Decimo Meridio l'attore australiano improvvisò un rituale che sarebbe diventato uno dei simboli del film: quello che vede il guerriero romano raccogliere della terra e strofinarcisi le mani prima di ogni battaglia o duello.

Non a caso forse Un'ottima annata è uno dei film più personali sia per Ridley Scott che per Russell Crowe: le scene in Francia vennero infatti girate intorno alla villa che il regista possiede in Provenza, nella quale si reca ogni volta che può, mentre Crowe basò il modo di vestirsi del suo personaggio sul guardaroba di suo zio, David William Crowe.

