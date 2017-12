Quando rivedremo Margot Robbie interpretare Harley Quinn? Ce lo dice proprio lei!

nei panni di Harley Quinn è stata il vero fenomeno illuminante di una pellicola piuttosto bistrattata dalla critica. Il successo di pubblico c'è stato, senza ombra di dubbio, e ci si chiede quando potremo rivedere la bella attrice tornare nel ruolo.

Parlando con Collider, la Robbie ha specificato che, di certo, le possibilità che torni ci sono e non solo: succederà presto! Dopo aver espresso la grande affezione che prova nei confronti del personaggio, Margot Robbie ci ha dato un aggiornamento su quando tornerà a vestire i panni di Harley Quinn sul grande schermo:

"Penso che ci siamo quasi, manca davvero poco. Stanno lavorando tutti molto duramente, anche io, per far tornare Harley sullo schermo. Penso che ci siamo quasi. C'è davvero tanto ancora da esplorare del suo personaggio. Non vedo l'ora! Spero l'anno prossimo, ma con film più grandi, naturalmente ci vuole più tempo per mettere tutto a posto e iniziare a lavorare."

Quando poi le è stata posta la domanda se abbia o meno parlato con il regista di Suicide Squad 2, Gavin O’Connor, riguardo la sua visione del film, l'attrice ha risposto:

"No, non ancora. Dovrei, in effetti! In realtà ci sono un sacco di cose che dovrei fare al momento!"

Margot Robbie dovrebbe tornare nel ruolo di Harley Quinn in questi film: Suicide Squad 2, Gotham City Sirens, e lo spinoff, ancora senza titolo, con protagonista Jared Leto nei panni del Joker, scritto e diretto da Glenn Ficarra e John Requa. Le date d'uscita di questi progetti non sono state ancora ufficializzate.

Non appena avremo ulteriori notizie non tarderemo a comunicarvele.