Quella volta che il regista J.J. Abrams ha riso in faccia a Snoke senza paura

Nel 1994 il piccolo leoncino di casa Disney affermava spavaldo "Pericolo? Io rido in faccia al pericolo!" e forse J.J. Abrams, regista de Il risveglio della forza, si è ispirato a lui quando ha scoperto che il malvagio Leader Supremo Snoke, da lui portato sul grande schermo, muore di colpo e senza batter ciglio nell'Episodio VIII.

Il regista sarebbe infatti scoppiato in una risata fragorosa per la fine quasi banale di Snoke, che in un pochi secondi ha visto il suo pupillo Kylo Ren voltargli le spalle e soffiargli via il trono. Abrams si è detto molto sorpreso della scelta di Rian Johnson, suo successore alla sedia di regia, ma di non averla presa sul personale:

"Ho avuto il piacere di vedere in anteprima alcune scene della pellicola come membro di una platea selezionata. Ho apprezzato molto le scelte di regia fatte da Rian nonostante siano state molto diverse da quelle che avrei fatto io. Probabilmente lui avrebbe fatto lo stesso se avesse diretto l'episodio VII."

Per le sue scelte narrative Johnson è stato ampiamente criticato dai fan e proprio recentemente, ormai al limite della pazienza, avrebbe risposto in modo poco educato agli haters insoddisfatti. J.J. Abrams ha invece apprezzato molto lo spirito d'iniziativa del collega, che ha voluto esplorare nuove possibilità:

"La sorpresa più grande è stata vedere il lato oscuro di Luke. Ricordo di aver pensato 'Questa non me l'aspettavo' e forse questo è proprio il più grande merito de Gli Ultimi Jedi, l'essere del tutto imprevedibile. Molte cose sono successe in questo film e mi sono davvero divertito guardandolo."

L'ottavo capitolo è dunque al 100% "Abrams approved", ma molto dipenderà anche da come L'ascesa di Skywalker raccoglierà l'eredità lasciatagli e pare che C-3PO sarà fondamentale per l?episodio IX, nelle sale dal 18 dicembre, dopodiché il franchise Lucasfilm si concederà una meritata vacanza lontano dai grandi schermi.