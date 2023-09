Me contro Te, ecco quando portare i vostri figli alle anteprime di Vacanze in Transilvania

Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di Me contro Te: Vacanze in Transilvania, abbiamo una grande sorpresa da condividere con i fan degli attori e Youtuber Lui e Sofi.

Warner Bros Pictures ci ha infatti comunicato gli orari, le città e le sale per le anteprime e le proiezioni speciali di Me contro Te: Vacanze in Transilvania, dedicate a tutti i piccoli fan del duo comico: da Palermo a Brescia, passando per Roma, Milano, Bologna e Bergamo, aprono oggi le prevendite per questi imperdibili appuntamenti. Qui sotto potete trovare l'elenco completo di tutte le sale, le città, i giorni e gli orari per vedere in anteprima Me contro Te: Vacanze in Transilvania, quinto capitolo della saga cinematografica di Lui e Sofi.

SABATO 14 OTTOBRE 2023 (anteprime)

PALERMO - A partire dalle ore 10.00 - UCI CINEMAS PALERMO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 (anteprime)

ROMA - A partire dalle ore 10.00 – CINEMA ADRIANO

ROMA - A partire dalle ore 19.30 – THE SPACE CINEMA MODERNO

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2023

NAPOLI - A partire dalle ore 16.OO – THE SPACE CINEMA NAPOLI

VENERDÌ 20 OTTOBRE 2023

FIRENZE - A partire dalle ore 16.30 – UCI CINEMAS FIRENZE

FIRENZE - A partire dalle ore 18.20 - CINEMA MARCONI

SABATO 21 OTTOBRE 2023

BOLOGNA - A partire dalle ore 10.00 – CINEMA MEDICA MODENA

BOLOGNA - A partire dalle ore 16.00 – CINEMA VICTORIA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023