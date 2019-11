A quando pare Ant-Man 3 sarà girato nel Regno Unito

Ora che Ant-Man 3 è ufficiale, con i Marvel Studios che hanno impostato il terzo film della saga con Paul Rudd per la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, iniziano ad arrivare le prime informazioni sul progetto.

Secondo l'asso degli scooper Charles Murphy, infatti, il nuovo film di Peyton Reed creerà una base di partenza presso i Pinewood Studios UK prima di spostarsi in diverse località estere.

Va notato che Black Widow, il primo progetto della Fase 4 del MCU in uscita a maggio 2020, ha seguito un percorso simile per il suo piano di produzione, mentre The Eternals, che invece uscirà a novembre 2020, è attualmente in corso di sviluppo nelle Isole Canarie. Inoltre, quando la produzione di Shang-Chi e La Leggenda Dei Dieci Anelli inizierà le riprese a gennaio prossimo, una buona parte della fotografia principale avrà luogo in Australia, stessa cosa per Thor: Love and Thunder di Taika Waititi.

Non è dato sapere di cosa parlerà Ant-Man 3, ma è data per scontata la presenza di Emma Fuhrmann nei panni di Cassie Lang. Inoltre, sono attesi i ritorni di Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Michael Douglas.

In passato, il regista di Ant-Man e Ant-Man and the Wasp ha rivelato che in un eventuale terzo film della saga gli sarebbe piaciuto immergersi ulteriormente nel Reame Quantico e nei misteri che nasconde.