Quando Paolo Bonolis a Sanremo voleva convincere Will Smith che il rap è nato in Italia

Ormai lo sappiamo che il Festival di Sanremo è un calderone di momenti che vanno dall'epico al trash, e nel 2005 è stata la volta di Will Smith, assieme al presentatore di quel momento: Paolo Bonolis. Vi raccontiamo com'è andata.

Bisogna dire che rispetto a John Travolta che non firma la liberatoria per il ballo a Sanremo 2024 in quel caso ospite e conduttore erano entrati abbastanza in sintonia. Will Smith era stato al gioco e Paolo Bonolis aveva condotto l'intervista nel suo tipico stile.

A un certo punto però il colpo di genio: far ascoltare a Will Smith una canzone di Adriano Celentano, cioè Prisencolinensinainciusol, brano in cui Celentano scimmiotta l'inglese e inventa una forma di parlato e cantato tutta sua.

Will Smith, sensibilmente confuso, sta al gioco, con Bonolis che gli spiega, parola per parola con testo a fronte, che quello è davvero inglese e che Adriano Celentano in qualche maniera ha inventato il rap.

Purtroppo Bonolis non è riuscito nell'intento e Will Smith è rimasto sulle sue posizioni, ma rimane un momento incredibile vedere l'attore mentre ascolta la canzone di Adriano Celentano.

Ma voi ricordavate questo momento oppure no? Non vi chiediamo se il rap è nato in Italia perché non ci sembra il caso, ma in compenso vi lasciamo all'ospitata di John Cena al Festival di Sanremo.