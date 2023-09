Quando ci saranno gli Oscar 2024? Tutte le date della 96a edizione degli Academy Awards

Quando ci saranno gli Oscar 2024? Dopo aver dato una prima rapida occhiata ai favoriti per la vittoria degli Oscar 2024, scopriamo insieme tutte le date e gli appuntamenti della 96esima edizione degli Academy Awards.

Come ogni anno, l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha comunicato con largo anticipo tutti gli appuntamenti per la prossima edizione dei Premi Oscar, i premi cinematografici più famosi del mondo, diramando le date ufficiali poco dopo la conclusione degli Oscar 2023 vinti da Everything everywhere all at once.

La partiamo col dire che la cerimonia di premiazione 96ª edizione degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024, come al solito nella cornice del Dolby Theatre di Hollywood e sarà trasmessa in diretta sulla ABC negli Stati Uniti. La scadenza per la presentazione delle candidature è invece fissata al 18 novembre 2023 e sarà seguita in una prima sessione dalle votazioni preliminari per le shortlist il 18 dicembre e in una seconda sessione dall'annuncio dei risultati il 21 dello stesso mese.

Successivamente, ad anno nuovo si entra davvero nel vivo: il periodo di voto per le nomination è infatti previsto tra l’11 e il 16 gennaio 2024, mentre l'annuncio delle candidature ufficiali avverrà il 23 gennaio. Per concludere, infine, le votazioni per decidere i vincitori che saranno comunicati a marzo inizieranno ufficialmente il 22 febbraio, quando la partita tra i titoli in gara sarà definitivamente decisa dai votanti dell'Academy.

Per un breve riepilogo:

18 novembre 2023 - scadenza per la presentazione delle candidature

21 dicembre - annuncio delle shortlist

11-16 gennaio - periodo di voto per le nomination

23 gennaio - annuncio delle nomination ufficiali

22 febbraio - inizio delle votazioni per l'assegnazione dei premi tra i nominati

24 marzo - cerimonia di premiazione

Ricordiamo che da quest'anno gli Oscar 2024 introdurranno un nuovo regolamento dedicato alla 'diversità' e all''inclusione' per la candidatura a Best Picture.