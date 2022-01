Quando ci saranno gli Oscar 2022? Tutte le date, dalle votazioni alla Notte dei premi!

Ci siamo, gli Oscar 2022 sono ormai quasi giunti ai nastri di partenza: infatti, anche se la cerimonia di premiazione si terrà alla fine di marzo, è tutto pronto per l'inizio della 94esima edizione degli Academy Awards, il cui primo appuntamento in calendario è fissato tra pochissimi giorni.

Per la tabella di marcia completa, vediamo insieme quali sono tutti gli appuntamenti degli Oscar 2022, dall'inizio ufficiale delle votazioni alla cerimonia di premiazione finale.

Dopo l'annuncio delle ultime shortlist per il Miglior Film, infatti, la gara vera e propria inizierà dalla prossima settimana, più precisamente dal 27 gennaio, data in cui i membri dell'Academy saranno chiamati al voto definitivo per le nomination. Le votazioni andranno avanti per quattro giorni, e saranno chiuse definitivamente l'1 febbraio, con le candidature ufficiali che saranno annunciate l'8 febbraio. Circa un mese dopo, il 7 marzo, si terrà il pranzo dei nominati, consueto rito annuale che segnerà la calma prima della tempesta. La votazione finale inizierà infatti il 17 marzo per concludersi il 22 dello stesso mese.

Cinque giorni più tardi sarà infine il momento della verità: la Notte degli Oscar sarà live domenica 27 marzo dal solito e mitologico Dolby Theatre di Los Angeles, dal cui famoso palcoscenico saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2022.

In attesa di questi appuntamenti, dunque, per il momento non possiamo lasciarvi ad un'analisi preliminare dei film favoriti per gli Oscar 2022: per quale pellicola farete il tifo quest'anno? Ditecelo nei commenti!