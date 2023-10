Quando è morto Walt Disney? Ricordiamolo nel centenario della sua creazione

Oggi conosciamo tutti Disney+ e tutte le varie produzioni ad essa collegate, dai film Marvel fino alle più recenti produzioni televisive su Star Wars. Eppure c'è stato un tempo prima di questa estrema commercializzazione del marchio, quello era il periodo della grande ascesa, il periodo vissuto da Walt Disney.

Sono passati decenni dalla morte del fondatore della casa di Topolino, eppure ancora oggi il suo ricordo rimane indelebile non solo grazie alle produzioni che lui stesso ha contribuito a creare, come Mery Poppins, ma anche perché indubbiamente la sua figura ha lasciato qualcosa a tutti coloro che hanno fatto parte della famiglia di Walt Disney.

Il 1928 fu l'anno della svolta, in cui vide la luce non solo lo stesso Mickey Mouse ma anche la stessa grande major che noi tutti oggi conosciamo. La Disney negli anni in cui era ancora vivo Walt visse un periodo di ascesa e di continuo successo.

Dopo la sua morte però, dovuta ad una forma irreversibile di cancro ai polmoni, avvenuta nel 1966, la produzione di film d'animazione iniziò a calare vertiginosamente, almeno fino al periodo della risalita tra gli anni ottanta e i novanta, grazie a pellicole come La Sirenetta.

Voi che cosa ne pensate? Come sarebbe stata oggi la Disney col suo fondatore ancora in vita? Ecco la nostra recensione di Encanto. Oltretutto, sapevate che è uscito il trailer di Wish?