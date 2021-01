Quando Matthew McConaughey salvò Jennifer Lopez: Prima o Poi Mi Sposo compie 20 anni!

Esattamente 20 anni fa, Steve salvava Mary da un cassonetto della spazzatura piuttosto violento in una delle scene più iconiche di Prima o Poi Mi Sposo (The Wedding Planner), la rom-com con Matthew McConaughey e Jennifer Lopez diretta da Adam Shankman.

"Sembrava appena ieri quando Matthew McConaughey salvava la scarpa di JLo" scrive l'account ufficiale di Sony Pictures su Twitter in occasione di una ricorrenza molto speciale "Quest'oggi celebriamo il 20esimo anniversario di #TheWeddingPlanner".

E quell'iconico incontro, che Sony continua a ricordarci con un altro post in cui saggiamente afferma "Le scarpe sono la vita" e che vi riproponiamo per intero qui in calce alla notizia, fu semplicemente l'inizio della storia d'amore tra i due protagonisti interpretati da Matthew e Jennifer. Una storia d'amore che, come ricordava anche McConaughey in un'intervista di qualche anno fa, risponde a tutti i cliché del genere che gli spettatori non possono non amare.

"È quella classica commedia romantica vecchio stile, con i bali, i cavalli, un bacio innocente, pieno di speranza... La fiaba che ogni ragazzo o ragazza, a un certo punto della loro vita, avrebbero voluto vivere. È quel tipo di storia".

E voi, ricordate con piacere il film con Matthew McConaughey e Jennifer Lopez? O ne avete preferite altre di commedie romantiche? Fateci sapere.