Quando Marisa Tomei scioccò Anne Hathaway: 'Non riuscivo a pensare'

She Came To Me racconta la storia di un compositore tormentato, interpretato da Peter Dinklage, in cerca di ispirazione per il suo prossimo progetto che si troverà diviso tra la moglie Patricia (Anne Hathaway) e Katrina (Marisa Tomei): ma come sono stati i rapporti sul set tra le due attrici?

Le due attrici hanno collaborato per la prima volta proprio sul set di She Came to Me di Rebecca Miller e Hathaway è rimasta subito colpita dal lavoro di Marisa Tomei tanto da dimostrarle sul set sempre tutto il suo rispetto ma non senza agitazione: "Per quanto mi sarebbe piaciuto sbagliare in modo tale da condividere per più tempo il set con Marisa - racconta Anne Hathaway a The Wrap - semplicemente non potevamo permettercelo, non avevamo tempo. Non potevo letteralmente pensare a lei perché sono una grande fan".

Hathaway che interpreta una terapista e moglie di Dinklage, e Tomei che veste i panni di un capitano di rimorchiatori come si vede nel trailer di She Came to Me infatti hanno girato una sola e breve scena insieme. Per la star di Il Diavolo veste Prada il tempo con l'attrice non è stato abbastanza! Speriamo che le due attrici collaborino ancora in futuro!

