Quando Margot Robbie ferì Alexander Skarsgard durante la scena di sesso di Tarzan

Margot Robbie si è da sempre contraddistinta per essere un'attrice dall'incredibile talento. Ciò è stato confermato anche da David Yates, regista dell'adattamento di Tarzan che l'ha vista protagonista, rimasto colpito dalla passionalità che l'attrice metteva in diverse scene.

Dopo che la Robbie ha conquistato il botteghino con Barbie, si è ritornato a parlare delle incredibili capacità dell'attrice pluricandidata al premio Oscar. Il regista rimase colpito dal modo in cui la Robbie prese a pugni Alexander Skarsgard durante le riprese di una scena di Tarzan. Prima di cominciare le riprese del film, il regista aveva cercato in lungo e in largo un'attrice che potesse incarnare la personalità di Jane. La Robbie, pare sia stata la scelta definitiva.“Se entri nella giungla con qualcuno, vuoi andare con Margot Robbie. È pratica, intelligente e piena di risorse. E può prendersi cura di se stessa" ha detto il regista.

Il regista ha raccontato di quanto chiese alla Robbie di colpire Alexander Skarsgard durante una scena d'amore e l'attrice non si tirò indietro. "Stanno facendo questa scena d'amore insieme, e ho detto [a Robbie], 'Schiaffeggia Alex mentre fai l'amore, dagli un pugno,'. È stato una specie di momento terreno e sensuale in cui lei si godeva sesso con Alex, e l'unico livido che ha riportato durante tutte le riprese è stato probabilmente quel pugno di Margot. Il che la dice lunga sulla sua esuberanza" ha raccontato il regista.

